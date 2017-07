Ein Leichenfund in einer Donauschleuse bestätigt dem Team der SOKO Wien, dass der so genannte "Sandlermörder" nun auch die Hauptstadt erreicht hat. Es handelt sich um den Aufklärungsjournalisten Prohaska, der auf den Spuren der "Sandlermorde", selbst als Obdachloser getarnt, zum Jagdopfer wurde. Als Nowak und Ribarski ein Gelände untersuchen, geraten sie in höchste Lebensgefahr.