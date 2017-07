In seinem zweiten Live-Programm "Der tut nix!" begibt sich Martin Rütter, Deutschlands Hundeversteher Nummer eins, erneut auf tierisch-menschliche Mission. Im Auftrag der Hunde und zur Aufklärung ihrer Frauchen und Herrchen. Ob manisches Markierverhalten oder fadenscheinige Verharmlosungsstrategien, ob Sinnloses für Vierbeiner oder Aussichtsloses für Zweibeiner - Martin Rütter geht den Dingen auf den Grund. Er packt die Probleme bei der Wurzel. Er enttarnt sie alle, die Schlawiner, die Schlitzohren und die Scharlatane - und zwar an beiden Enden der langen Leine. Er weiß, wie sich der harte Boden der Beziehungskiste anfühlt. Er ist der Dolmetscher, der aus hündisch verständliches deutsch kreiert. Er erklärt den Frauen den Feinsinn der Aggression. Er nimmt den Männern die Angst vor der Kastration. Und wenn's sein muss, holt er auch den Jogger von der Laterne. Das alles und viel mehr können die Zuschauer in Martin Rütters zweitem Bühnenprogramm "Martin Rütter live! Der tut nix" exklusiv bei RTL erleben.