Nach jeder Runde stellt Daniel Hartwich verlockende Preise in Aussicht. Der eine Preis ist eher attraktiv für die Erwachsenen, der andere besonders reizvoll für die Kinder. Nun muss sich die gesamte Familie auf die Entscheidung ihres Kindes verlassen. Jeder Gewinn wird von einem Prominenten präsentiert - auf einer Falltür stehend. Hat sich ein Kind für einen Preis entschieden, schickt es den ungewollten Preis samt Promi durch eine Falltür. In der Auftaktfolge werben vier Stars aus 'Let's Dance' - auf den Falltüren stehend - mit ihren Preisen um die Gunst der Kinder: Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Jorge González und Massimo Sinató. Neben den Ratespielen präsentiert Daniel Hartwich in jeder Sendung lustige Showacts. In der ersten Folge treten die Handtuch-Jongleure 'Les Beaux Frères' sowie die Schattentheatergruppe 'Die Mobilés' auf. Doch nur Angucken gibt's bei Daniel Hartwich natürlich nicht. Direkt nach jedem Auftritt der Künstler müssen die Familien ihr Talent unter Beweis stellen und die Performance so gut wie irgend möglich nachmachen. Welche Familie liefert die eindrucksvollste Show und gewinnt das Battle? - Familie Theobald aus Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) Laufzeit: 120 Minuten Genre: Spielshow, D 2017 Gäste: Gäste: Massimo Sinató, Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez Folge: 1