Helen freut sich über den Erfolg ihrer Arbeit und begegnet Peer nun relativ entspannt. Auch mit Sigrid hat sie sich ausgesprochen. Ihre Welt könnte sich wieder in geregelten Bahnen bewegen. Doch Arne kann ihr nicht verzeihen und Helen wird klar, was hinter Arnes Wutanfällen steckt: Er hat ihren "Abschiedsbrief" an Peer gefunden. Merle hat derweil eine heftige Auseinandersetzung mit Gunter.