Schmerzen im Ellenbogen Am Ellenbogen treffen drei Knochen in einem besonders festen Gelenk aufeinander. Das Zusammenspiel von Oberarmknochen, Elle und Speiche ermöglicht neben dem Beugen und Strecken des Armes auch die wichtigen Drehbewegungen der Hand. Jede kleine Lockerung von Bändern und Gelenkkapsel kann am Ellenbogen zu einer schmerzhaften Schwäche führen. Sogar das Halten einer Kaffeetasse wird dann schwierig, das Gelenk steift allmählich ein. Schmerzen und mangelnde Stabilität am Ellenbogen müssen daher ausreichend behandelt werden, um das zu vermeiden. Thema der Woche Osteoporose: Früherkennung rettet Knochen Osteoporose entwickelt sich schleichend. Lange Jahre merken die Betroffenen nichts vom Abbau der Knochenmasse. Die Folgen sind unwiderrufliche Schäden, die die Knochen porös machen und nicht selten zu Knochenbrüchen und sogar zur dauerhaften Einschränkung der Bewegungsfähigkeit führen. Daher ist es entscheidend, dass eine Osteoporose möglichst früh erkannt und behandelt wird. Dabei spielt neben hoch wirksamen Medikamenten auch Bewegung eine wichtige Rolle. Auch sie kann dazu beitragen, die Knochendichte wieder zu verbessern.