Helen freut sich über den Erfolg ihrer Arbeit und begegnet Peer nun relativ entspannt. Auch mit Sigrid hat sie sich ausgesprochen. Ihre Welt könnte sich wieder in geregelten Bahnen bewegen. Doch Arne kann ihr nicht verzeihen und Helen wird klar, was hinter Arnes Wutanfällen steckt: Er hat ihren "Abschiedsbrief" an Peer gefunden. Sigrid macht sich Eliane gegenüber Hoffnung auf ein ungetrübtes Glück mit Peer. Tatsächlich kümmert er sich während ihrer Unfall-Genesung rührend um sie. Jacqueline verbringt fröhliche Zeiten mit Patrick und verliebt sich immer mehr. Merle hat eine heftige Auseinandersetzung mit Gunter, der an ihrer Beziehung zweifelt. Während Helen versucht, ihre Freundin aufzubauen, greift Gunter zutiefst enttäuscht zum Alkohol. Für Swantjes Problem mit der ruinierten Steuererklärung kommt Hilfe von unerwarteter Seite: Frau Kathmann übernimmt den Steuer-Fall. Doch das Rätsel ihrer Appetitlosigkeit lösen auch Britta und Hannes mit einem Essens-Test vorerst nicht.