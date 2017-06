Lenni ist 11 Jahre alt und kämpft mit den Herausforderungen seines pubertären Alltags. Mal möchte er ein Videospiel kaufen, das leider erst ab 16 freigegeben ist, mal beim Mathetest schummeln. Dann wieder kämpft er mit seiner Schüchternheit, wenn es darum geht, seine angebetete Sarah ins Kino einzuladen oder möchte verhindern, dass sein Vater ihn in peinlichen Bikerklamotten zur Schule begleitet.Egal wo sich Lenni gerade befindet, ob im Wohnzimmer, im Bus oder auf dem Schulhof, mittendrin und immer "live" dabei sind zwei leidenschaftliche Sportkommentatoren namens Schmolke und Klawinski in einer Sprecherbox. Wie bei einem Fußballspiel analysieren und kommentieren sie Lennis taktische Tricks und Kniffe, mit denen er ein ums andere Mal versucht, das jeweilige "Spiel des Lebens" für sich zu entscheiden. Sehen und hören tut sie aber nur der Zuschauer, während die Protagonisten handeln, als wären Schmolke und Klawinski nicht anwesend. In jeder Folge bleibt es bis zum Schlusspfiff spannend: Kann Lenni die Widrigkeiten umdribbeln, seine Gegner ins Abseits stellen und am Ende sein Ziel erreichen? Oder muss er eine Niederlage hinnehmen?