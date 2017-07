Tatort Film: Clips - Ausstattung Heute | SWR RP | 07:20 - 07:30 Uhr | Making Of Infos

Mehr Termine Inhalt In diesem Tatort richtet sich die Kostümbildnerin bei der Auswahl der Kostüme nach einem bestimmten Farbkonzept. Sie besorgt alle Kleidungsstücke und hat dafür ein eigenes Budget. Die Garderobieren achten darauf, dass alle Darsteller stets das Richtige anhaben. Für die Maskenbildnerinnen ist die größte Aufgabe die Herstellung einer Affenmaske. Die Kollegen der Baubühne sorgen für regennassen Boden, decken Schilder ab und bauen alles, was besondere Anforderungen erfüllen muss. Original-Titel: Tatort Film: Clips Laufzeit: 10 Minuten Genre: Making Of, D 2017