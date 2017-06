Weltraumcowboy Lone Starr und sein Kumpel Waldi, eine Mischung aus Mensch und Köter, haben Schulden bei dem berüchtigten Pizza Mampf. Da kommt ihnen der Auftrag, Prinzessin Vespa vom Planeten "Druidia" vor den "Spaceballs" zu schützen, gerade recht. Vespa ist auf der Flucht vor ihrer Vermählung mit Prinz Valium ins Visier von Lord Helmchen geraten. Der will von König Roland die Kombination zum Schutzschild des Planeten Druidia erzwingen, um dessen frische Luft für seinen eigenen Planeten zu stehlen. Lone Starr und Waldi gelingt es in letzter Sekunde die Prinzessin sowie ihre Roboterzofe abzufangen und gemeinsam die Flucht anzutreten. Sie endet jedoch bald auf einem Wüstenplaneten, wo die vier ungleichen Gefährten sich erst näherkommen und dann auf den Weisen Yoghurt treffen. Hier lernt Lone Starr alles über den "Saft", eine überirdische Macht, die ihm im Kampf gegen Lord Helmchen helfen soll. Dem ist zwischenzeitlich die Entführung der Prinzessin gelungen und sein Kommandoschiff steuert in Richtung Druidia ...