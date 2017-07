Ein Blick auf das Smartphone, und schon wissen wir wie das Wetter wird. Der Markt für "Wetter-Apps" boomt. Dank immer feinerer Messtechnik und Weiterentwicklung von Vorhersagemodellen will die Meteorologie so genau sein wie nie zuvor. Gerade in letzter Zeit scheinen sich regionale Unwetter zu häufen. Doch immer wieder liegen Vorhersagen falsch. Genauer gesagt: Sie sind lokal nicht präzise.