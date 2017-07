Ritter Rost hasst eine Sache ganz besonders: die regelmäßig stattfindende Prüfung zur Verlängerung seiner Ritterlizenz. Genau diese Prüfung steht nun an, und Rösti zittert vor Angst davor. Drache Koks hat eine rettende Idee: Die Kolbenfresser werden Rösti heimlich per "Stiller Post" die richtigen Antworten einflüstern. Das geht tatsächlich zuerst gut. Dann aber bekommen die Kolbenfresser Hunger. Was leider bedeutet: Sie halten sich nicht mehr an Plan.