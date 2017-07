Die Verstoßenen - Am Rande der Apokalypse Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Ein Horrorszenario: Die Gesellschaft ist gespalten in Gesunde und Infizierte, die in einem Ghetto gehalten werden. Ihre Krankheit lässt sie jeden Tag um ein Jahr älter werden. Als Ruth herausfindet, dass ihr ungeborenes Baby infiziert ist, versucht sie alles, um ihr Kind zu retten. Bildgewaltiger Virus-Schocker mit toller Story. Original-Titel: Do or Die Laufzeit: 105 Minuten Genre: , CDN 2003 Regie: David Jackson FSK: 12 Schauspieler: Det. Alan Yann Shawn Doyle Ruth Hennessey Polly Shannon Ethan Grant Nigel Bennett Iona Guylaine St-Onge Iona Guylaine St. Onge Tink Alan Van Sprang