The Raid 2 Heute | TELE 5 | 23:50 - 02:25 Uhr | Actionthriller Infos

Mit "The Raid" (2011) setzte der Waliser Gareth Evans neue Maßstäbe im Adrenalin-Kino. Hier bietet Evans erneut virtuose Kampfkunst im Pencak-Silat-Stil, baut aber den Erzählstrang deutlich aus: Der junge Polizist Rama (Iko Uwais, v.) soll als Undercover-Cop das Vertrauen von Uco gewinnen, dem Sohn des mächtigsten Bosses in Jarkatas Mafia. Free-TV-Premiere Laufzeit: 155 Minuten Genre: Actionthriller, RI, USA 2014 Regie: Gareth Evans FSK: 18 Schauspieler: Rama / Yuda Iko Uwais Uco Arifin Putra Bangun Tio Pakusodewo Eka Oka Antara Bejo Alex Abbad Der Attentäter Cecep Arif Rahman