Karola (50) sucht ihren Sohn Toni (29): Schon in frühster Kindheit bereitet Toni (29) seiner Mutter Karola (50) große Probleme. Er ist aufsässig und aggressiv. Karola wird einfach nicht mit ihm fertig. Bis zum Jahr 1994 spitzt sich die Situation immer weiter zu, die heftigen Auseinandersetzungen häufen sich. Auch auf Drängen ihres damaligen Lebensgefährten entschließt sich Karola nach einer heftigen Auseinandersetzung daher dazu, Toni in ein Heim zu geben. Er besucht Karola in der Folgezeit noch ein Mal, doch dann bricht der Kontakt ab. Toni antwortet auf keine Briefe mehr und möchte seine Mutter nicht mehr sehen. Karola bereut den Entschluss schnell, Toni weggegeben zu haben. Trotz aller Probleme, die es gab, vermisst sie ihren Sohn sehr. Heute, 14 Jahre später, weiß sie nicht mehr, wo Toni lebt oder was aus ihm geworden ist. Es ist Karolas sehnlichster Wunsch, ihn nur ein Mal zu sehen. Lucy (52) sucht ihre Mutter Sonia (69): Lucy ist gebürtige Chilenin. Mit ihrer Mutter wächst sie in Santiago de Chile in einfachsten Verhältnissen auf. In dem Land herrscht damals Pinochets Militärdiktatur, unter der auch Lucy zu leiden hat. 1975 heiratet Lucy und einige Zeit später beschließt sie, mit ihrem Mann nach Deutschland zu fliehen. Lange hatte sie gezögert zu gehen, denn es fiel ihr sehr schwer, ihre geliebte Mutter und ihre beiden Schwestern alleine zurückzulassen. Von Deutschland aus hält sie regen Kontakt zu ihnen. Lucy schickt viele Briefe und auch Geld, um ihre Familie in der Heimat zu unterstützen. Bis sie plötzlich keine Antworten mehr auf ihre Briefe erhält. Alle Versuche herauszufinden warum, blieben ergebnislos. Ihre Mutter und ihre beiden Schwestern scheinen von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden zu sein. Lucy macht sich große Sorgen um ihre Mutter, die sie nun schon 27 Jahre nicht gesehen hat. - Karola