Johannes B. Kerners Suche nach dem besten Quizzer ist in vollem Gange. Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um Sieger zu werden. Als Experten sind dabei: Tim Mälzer, Dirk Steffens, Franziska van Almsick, Norbert Blüm und Jürgen von der Lippe. In der Sendung werden Kandidaten für das Samstags-Finale um 100 000 Euro gesucht.