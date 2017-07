Dr. Michael Mangold verspricht seinem Jugendfreund Jörg, ihn in seiner Landarztpraxis zu vertreten. Auf der Fahrt zu Jörg verliebt er sich in die Polizistin Lena. Michael ahnt nicht, dass sie die Verlobte seines Freundes ist. Als er Lena im Haus von Jörg wieder trifft, ist Michael irritiert. Einerseits will er seinen Jugendfreund nicht enttäuschen, fühlt sich aber magisch von Lena angezogen.