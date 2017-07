Erich Kästners Bücher wurden 1933 in Berlin von den Nazis verbrannt. Der Schriftsteller wanderte jedoch nicht aus, sondern veröffentlichte unter Pseudonym oder im Ausland weiter. Doch bis zu seinem Tod haderte er mit dem Entschluss, nicht ins Exil gegangen zu sein. In der Nachkriegszeit wurde Erich Kästner zu einer moralischen Instanz, konnte aber nicht an seine früheren Erfolge anknüpfen.