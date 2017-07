Während Marks Plan, die illegale Entmietung mithilfe von Frau Ladas Abschiedsbrief zu stoppen, erste Erfolge zeigt, muss er gleichzeitig um den Erhalt seiner Familie kämpfen. Marks Frau Sandra hat die Nacht bei Mehmet verbracht und fühlt sich sichtlich wohl in dessen Nähe. Bis Mehmet Sandra sein dunkles Geheimnis verrät und sie warnt, dass Mark in Gefahr ist. Denn Milan hat die Verfolgung von Mark aufgenommen. Mark führt Milan unfreiwillig direkt zum Boxclub, wo Milan sich zunächst Jakob vorknöpft und wissen will, was Mark Tempel für Jakob macht und ob er am Verschwinden von Milans Bruder Goran Schuld ist. Zudem macht Milan Jakob unmissverständlich klar, dass er sich eine neue Lokalität für seinen Club suchen muss, denn das Gelände wird für den Bau neuer Luxusvillen benötigt. Sandra sucht Mark im Boxclub auf, warnt ihn vor Milan und bittet ihn, mit ihr nach Hause zu kommen. Als Sandra jedoch Eva sieht, glaubt sie die wahren Gründe für Marks Verhalten zu durchschauen und lässt Mark stehen. Ihm wird klar, dass er eine Entscheidung treffen muss, wenn er seine Familie retten will. Doch zunächst muss er sich Milan stellen, der ihm im Boxclub aufgelauert hat und Mark nun zu einem ungleichen Boxkampf auffordert. Zudem macht er Mark klar, dass seine Tochter Juni in Gefahr ist. Diese hat sich mittlerweile dafür entschieden, ihr Kind zu bekommen und nimmt sich gemeinsam mit Sami vor, ihre Eltern einzuweihen.