Das BAU-Team wird von der Polizei in Florenz um Unterstützung gebeten. Nach einer rätselhaften Mordserie in der italienischen Stadt glauben die örtlichen Ermittler, dass das so genannte "Monster von Florenz" wieder aktiv ist. Der berüchtigte Serienkiller hatte vor 20 Jahren die Stadt und ihre Umgebung in Atem gehalten und war dann spurlos untergetaucht. Die Staatsanwältin Carmela Tafani, die schon damals hinter dem Mörder her war, will ihre neue Chance, den Mann zu fassen, unbedingt nutzen.