"heute konkret"-helpline - versteckte Funktionen am Handy: Judith Langasch und Kenny Lang widmen sich diesmal einen ständigen Begleiter: dem Smartphone. Gezeigt werden z. B. Tipps und Tricks, wie man schneller Nachrichten schreiben kann. Am Handy gibt es außerdem eine Reihe von weniger bekannten Werkzeugen, die den Alltag aber um einiges erleichtern können. - "heute konkret"-helpline - versteckte Funktionen am Handy