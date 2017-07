Als das legendäre Raumschiff Enterprise am 8. September 1966 zu seiner ersten Mission ins All startete, ahnte niemand, welchen Erfolg die Serie Star Trek haben würde: Sie wurde zu einem kulturellen Phänomen und war Vorreiter für viele Entwicklungen in der Technik, der Wissenschaft und der Weltraumforschung. Auch für den gesellschaftlichen und politischen Fortschritt war die Serie wegweisend.