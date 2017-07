The Musketeer - Einer für alle, alle für einen Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:20 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der französische König Ludwig XIII. ist isoliert. Ohne seine treuen Musketiere hätte er dem intriganten Kardinal Richelieu nichts entgegenzusetzen. Auch D'Artagnan will für seinen König kämpfen, denn Richelieu hat seine Eltern auf dem Gewissen und er will sich für deren Ermordung rächen. Laufzeit: 125 Minuten Genre: Abenteuerfilm, L, GB, USA, D 2001 Regie: Damien Lanfranchi FSK: 12 Schauspieler: Königin von Frankreich Catherine Deneuve Febre Tim Roth Francesca Mena Suvari Richelieu Stephen Rea D'Artagnan Justin Chambers Planchet Jean-Pierre Castaldi Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets