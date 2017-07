Wer hat die Sekretärin Carla Town umgebracht? Weil die Leiche ausgerechnet im Weißen Haus lag, müssen Polizei und Geheimdienst gemeinsam ermitteln. Kommissar Harlan Regis hat stets die Agentin Nina Chance an seiner Seite, was seine Arbeit nicht einfacher macht. Also versucht er, hinter ihrem Rücken an Informationen zu kommen.