2014 verliebte Bachelorette Anna sich in Marvin, 2015 gab Bachelorette Alisa die letzte Rose an Patrick. Nun ist Jessica Paszka als "Bachelorette" auf die Suche nach der großen Liebe. Unter blauem Himmel und strahlender Sonne wird geturtelt und angebändelt. Humorvoll, zärtlich, höflich oder männlich und abenteuerlustig - welche Charaktereigenschaften kommen bei der "Bachelorette" am besten an?