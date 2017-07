Essen als Medizin: in der Fortsetzung dieses einzigartigen Fernsehformats wird Menschen geholfen, die an ihren massiven Gesundheitsproblemen fast verzweifeln. Die "Docs" Anne Fleck, Matthias Riedl und Jörn Klasen, alle erfahrene Mediziner, wollen mit gezielten Ernährungsstrategien Symptome deutlich verbessern und Krankheiten sogar heilen. In dieser neuen Folge "Die Ernährungs-Docs" kommt Christoph F. aus Guxhagen (Nordhessen) an Bord. Er wiegt 150 Kilo, hat einen Body-Mass-Index (BMI) von 52; bei einem BMI ab 25 gilt man als übergewichtig. Adipositas: Jeder fünfte Deutsche hat mittlerweile krankhaftes Übergewicht, Tendenz steigend. Der 48-Jährige leidet als Folge der Erkankung unter einer lebensbedrohlichen Schlafapnoe, trägt nachts eine Atemmaske, die ihn vor Erstickungsanfällen bewahren soll. Christoph F. ist "Stressesser". Vor sechs Jahren wurde er das erste Mal Vater, das Kind ist extrem früh mit einem Herz- und Lungenfehler auf die Welt gekommen. Drei Jahre alt ist sein Sohn nur geworden. In dieser schweren Zeit hat der Schuldnerberater extrem an Gewicht zugenommen. Alle Diätversuche scheiterten, zuletzt hat er es mit dem Programm von Weight Watchers versucht. "Bei denen darf man solange Schrott essen, bis die Punkte aufgebraucht sind, aber über gesundes Essen lernt man nichts", sagt Matthias Riedl. Die "Ernährungs-Docs" zeigen Christoph, was er alles falsch macht. Als Starthilfe bekommt er Abnehmshakes, auch die hat er schon einmal ausprobiert. Wichtig dabei: Es müssen ärztlich verordnete Produkte sein, denn denen aus der Drogerie fehlt es oft an hochwertigem Eiweiß. Daher sättigen sie nicht ausreichend. Während der Dreharbeiten wird Christoph F. erneut Vater. Schafft er durch die Geburt des Kindes und die klare Ernährungsstrategie den Durchbruch im Kampf gegen die Kilos? Seit zehn Jahren hat Martina R. aus Trittau eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Sie kann nicht durch die Nase atmen und nur schlecht riechen, oft quälen sie Kopfschmerzen. Antibiotika, Kortison, sogar eine operative Entfernung der Polypen: nichts hat geholfen. Ihre Ärzte haben ihr gesagt, sie sei "austherapiert". Jörn Klasen möchte ihr helfen und verordnet entzündungshemmendes Essen: weg mit Kohlenhydraten und Zucker, dafür kommen Fisch, Gemüse und Hafer auf den Speiseplan. Und der Doc rät zu probiotischen Bakterien. "Denn wir wissen, dass die Schleimhaut in den Nasennebenhöhlen der des Darm entspricht", erklärt der Internist. "Also was dem Darm gut tut, tut Ihrer Nase auch gut!" Wird die Ernährungsumstellung endlich dafür sorgen, dass Martina R. die Nase "nicht mehr voll hat"? Tanja W. fühlt sich mit ihrer Krankheit nicht ernst genommen, denn man sieht ihr die Auswirkungen der Schilddrüsenunterfunktion nicht an. Doch sie fühlt sich müde, unausgeglichen. Und sie nimmt an Gewicht zu, obwohl sie eigentlich normal isst. Für die meisten Ärzte ist Ernährung bei dieser Diagnose kein großes Thema. Für Anne Fleck und ihre Kollegen schon, denn die Hashimoto Thyreoiditis ist keine Erkrankung der Schilddrüse, sondern des Immunsystems. Und das wird stark von der Darmflora beeinflusst. Und so soll die 38- Jährige zunächst 14 Tage Intervallfasten. Und sie soll glutenfrei essen. Studien aus den USA zeigen, dass jeder zweite Hashimoto-Patient eine Glutenunverträglichkeit hat. Außerdem empfehlen die "Ernährungs-Docs" fermentierte Lebensmittel wie Naturjoghurt, Schmand, aber auch Sauerkraut oder Brottrunk. Wird die zweifache Mutter die Umstellung schaffen? Und wird es ihr besser gehen?