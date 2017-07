In Bad Segeberg erwachen unterm Kalkberg Kindheitsträume zum Leben. Hier finden die Karl-May-Spiele statt. Bis heute haben mehr als 11,5 Millionen Menschen die rund 3.500 Vorstellungen im weltberühmten Freilichttheater besucht. "Unsere Geschichte" wirft während der großen Jubiläumssaison 2016 anlässlich der Aufführungen "Der Schatz im Silbersee" einen exklusiven Blick hinter die Kulissen, zeigt die beeindruckende Natur in spektakulären Luftaufnahmen und berichtet über die Hintergründe des Erfolgs der Karl-May-Spiele. Ganz klein fingen sie 1952 an, bis sie zum millionenschweren Megaevent avancierten. Seinerzeit sollten die Nibelungen aufgeführt werden. Aufgrund der geringeren Kosten, fiel die Entscheidung auf Karl Mays Geschichten aus dem Wilden Westen. Fortan herrschte unterm Kalkberg Goldgräberstimmung. Der Nah- und Fremdenverkehr in der Kleinstadt stieg sprunghaft wieder an. In den Anfangsjahren agierten viele Einwohner Bad Segebergs noch als Statisten, spielten die Apachen, nähten in ihrer Freizeit Federschmuck und blondierten die Schweife der Pferde. 25.000 Deutsche Mark standen damals als Budget zur Verfügung, heute sind es rund viereinhalb Millionen Euro pro Spielzeit. Der Zauber um Winnetou und Old Shatterhand zieht auch heute noch Hunderttausende Besucher in den Bann. Zu Beginn jeder Aufführung reitet Winnetou seine Eröffnungsrunde durch den Mittelring. Der Kalkberg erhebt sich seit 250 Millionen Jahren über die norddeutsche Wald- und Seenlandschaft. Das Naturdenkmal hat eine bewegte Geschichte. Im Mittelalter stand dort die Siegesburg des Kaisers Lothar, die Bad Segeberg den Namen gab. Nach der Zerstörung des Bollwerks durch die Schweden im Dreißigjährigen Krieg blieb nur der Steinbruch am Berg erhalten, in dem Gips abgebaut wurde. Das steinige Labyrinth unter dem Kalkberg ist die längste und bekannteste Gipshöhle Deutschlands. 1913 zufällig von spielenden Kindern entdeckt, war sie fortan einer der größten Besuchermagnete Deutschlands. 1935 wurde der Kalkberg durch einen Pakt mit den Nazis zur gigantischen "Nordmarkfeierstätte" umfunktioniert. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten die Briten, für den Weltklasseboxer Max Schmeling wurde der Kalkberg in den Nachkriegsjahren zur Arena. Neben den Karl-May-Spielen finden heute am Kalkberg auch immer wieder Konzerte statt. Auf seinem Gipfel brüten Uhus, im Winter suchen dort mehr als 20.000 Fledermäuse Unterschlupf. "Als Winnetou in den Norden kam" schaut auf die tapferen Helden, die strahlenden Schönheiten und die großen Katastrophen am Kalkberg und auf 65 Jahre Karl-May-Spiele zurück. Ein Wiedersehen mit Winnetou, Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi und vielen anderen. Das Filmteam hat unter anderem ein halbes Jahr lang Schauspielstars wie Susan Sideropolous, Till Demtrøder und Jan Sosniok hautnah während der 65. Spielzeit der Karl-May-Spiele 2016 begleitet, von den ersten Proben bis zur Premiere, bei der Land unter herrschte, über 72 Vorstellungen bis zum Finale mit Zuschauerrekord. Mit seltenen Archivaufnahmen und aufwändigen Animationen erweckt "Unsere Geschichte" den Geist der jeweiligen Jahrzehnte wieder zum Leben und erzählt ein Stück norddeutsche Kulturgeschichte. Beigetragen haben dazu prominente und weniger bekannte Zeitzeugen, Experten und Einwohner von Bad Segeberg.