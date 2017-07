Frank und seine Kinder retten Sascha durch eine beherzte Fahrt in die Klinik. Hier erfährt Frank, dass Sascha bei ihrem Unfall nicht nur Yaro, sondern auch das gemeinsame Kind verlor. Frank und Sascha besuchen das Grab von Yaro und geraten in eine heftige Auseinandersetzung mit Yaros Familie. Carmen plagen unterdessen Zweifel, ob die Scheidung richtig ist. Und Sascha will studieren, wie ihre Eltern es wollten. Da erfährt sie von deren Unfall.