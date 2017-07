Übertragung einer Vorrundenpartie bei der U19-Fußball-Europameisterschaft 2017 in Georgien. Die acht Teams treten in zwei Gruppen an, von denen die beiden Besten das Halbfinale erreichen. Qualifiziert haben sich die Teams aus Deutschland, Georgien, Bulgarien, Tschechische Republik, England, Niederlande, Portugal und Schweden.