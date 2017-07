Milliardenstrafe für Google - wie eine Suchmaschine die Konkurrenz austrickst: Die EU-Kommission hat gesprochen: 2,42 Milliarden Euro Strafe für Google. Noch nie war die Strafe für Missbrauch der Marktdominanz eines Unternehmens in Europa so hoch. Jahrelang hätte Google den eigenen Preisvergleichsdienst bei den Ergebnissen vor der Konkurrenz gereiht und damit den Wettbewerb verzerrt. Mehr über das Ausmaß und mögliche Folgen dieser Entscheidung in "heute konkret". - Milliardenstrafe für Google - wie eine Suchmaschine die Konkurrenz austrickst