How to Get Away with Murder Heute | VOX | 23:05 - 00:00 Uhr | Anwaltserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die "Keating 5" starten in ihr zweites Jahr an der juristischen Fakultät. Doch die Vergangenheit wiegt noch immer schwer: Der Mord an Wes' leiblichem Vater bleibt ungelöst und Franks Aufenthaltsort ist noch immer unbekannt. Annalise beauftragt deshalb einen zwielichtigen Privatdetektiv, der Frank ausfindig machen soll. An der Uni widmet sie sich derweil einem neuen Lehr-Projekt: einer pro bono Rechtsklinik. Hierfür betraut sie ihre fünf auserwählten Studenten gleich mit einem ersten Fall. Gleichzeitig versucht ein Unbekannter, ihren Ruf an der Uni zu ruinieren: Er verteilt Flyer auf dem Campus, in denen sie als Killer angeprangert wird. Untertitel: Wir sind die Guten Laufzeit: 55 Minuten Genre: Anwaltserie, USA 2016 Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Annalise Keating Viola Davis Nate Lahey Bill Brown Wes Gibbins Alfred Enoch Connor Walsh Jack Falahee Michaela Pratt Aja Naomi King Asher Millstone Matt McGorry