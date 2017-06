Lange Zeit waren Bill Harding und seine Frau Jo ein eingeschworenes Team. Die beiden Meteorologen haben sich auf die Erforschung von Wirbelstürmen spezialisiert und gemeinsam eine Sonde namens Dorothy entwickelt, mit der sich die gefährlichen Naturkatastrophen besser vorhersagen lassen sollen. Doch nun stehen die beiden kurz vor der Scheidung. Bill hat sich in die Therapeutin Melissa verliebt und will mit ihr ein neues Leben beginnen. Gerade als er die Scheidungspapiere von Jo unterschreiben lassen will erfährt Bill, dass Dorothy endlich einsatzfähig ist und zum ersten Mal getestet werden soll. Das kann er sich natürlich nicht entgehen lassen. Der waghalsige Versuch, die Sonde genau im Zentrum eines Tornados zu platzieren, schlägt jedoch fehlt. Davon lassen sich Bill und Jo allerdings nicht entmutigen. Vor allem, da ihr Ex-Kollege Jonas Miller eine ähnliche Sonde nach Bills Plänen konstruiert hat und nun versucht, den Ruhm für die neue Erfindung selbst einzustreichen. Beim nächsten Wirbelsturm kommt es zum Wettlauf zwischen den beiden rivalisierenden Forscherteams.