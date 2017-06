Die Grierson Galerie in Kalifornien hat durch eine 50 Millionen Dollar Spende eines reichen Wohltäters Whistlers Bild "Mother", das wertvollste Gemälde der USA, von dem Museum D'Orsay in Paris zurückgekauft. Im Rahmen einer feierlichen Präsentation soll das Kunstwerk nun der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Kuratoren der Galerie laden den renommiertesten Kunstexperten der Royal National Gallery aus England ein. Doch die Engländer entsenden stattdessen den trotteligen Museumswärter Bean. Die Kollegen in England sind froh den Chaoten Bean für eine Weile los zu sein, in den USA ahnen sie derweil noch nicht, was für ein Chaos dieser Mann in kürzester Zeit anrichten kann. Bereits bei seiner Ankunft am Flughafen versetzt Bean die Sicherheitsbeamten wegen eines mutmaßlichen Terroranschlags in Alarmzustand. Der amerikanische Kurator David Langley nimmt den skurrilen Sonderling Bean als Gast in seine Familie auf. Ein folgenschwerer Fehler: Dank Bean landet der Truthahn zerfetzt auf dem Esstisch, ein Vergnügungspark verwandelt sich in einen Ort des Grauens, und die Ehe der Gastgeber steht wenig später kurz vor dem Aus. Als wäre das Chaos noch nicht komplett, zerstört der angebliche Kunstexperte Bean das 50 Millionen teure Gemälde, das er eigentlich feierlich präsentieren sollte...