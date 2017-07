Touristen, nächtlicher Lärm und immer mehr Ferienwohnungen: Dem Amsterdamer Robin Labrijn reicht es. Ganze Häuserzeilen werden inzwischen illegal an Touristen vermietet. Mit seiner Bürgerinitiative "Platform 1013" kämpft er gegen die "Touristification" seiner Nachbarschaft. In Berlin versuchen Stadtbeamte, unangemeldete Ferienwohnungen aufzuspüren und Wohnraum an Berliner zurückzugeben. - Touristen gegen Anwohner - Wem gehören die Städte?