Eine Gemüsediät zu seinem Geburtstag? Das kommt für König Bleifuß nicht in Frage. Er folgt Röstis Vorschlag, ein richtig deftiges Bankett zu veranstalten, was dann aber leider schiefgeht.Denn die Tiere rebellieren, spielen plötzlich völlig verrückt und drohen, die Geburtstagparty des Königs platzen zu lassen. Ritter Rost hat keine Ahnung, woran das liegen könnte: Er hat doch nur die Gemüsediätreste an sie verfüttert. Gibt es damit ein Problem?