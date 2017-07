Rentnerin Christel hat ihren geliebten Hans beerdigen müssen. Ihr Ehemann ist an den Folgen einer plötzlichen Hirnblutung verstorben und hinterlässt seiner Witwe eine fast unüberschaubare Menge an Müll, Trödel und obskuren Sammlerstücken. Für Christel und ihre Tochter Claudia bedeutet dieses Erbe vor allem eine große Last. Die Experten vom Trödeltrupp unterstützen die trauernde Familie gern bei der Entrümpelung des Grundstücks, müssen dabei aber auch auf die Gefühle der Beteiligten Rücksicht nehmen...