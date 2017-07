Eine wie keine Heute | Super RTL | 20:15 - 22:05 Uhr | Liebeskomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die gesamte Highschool liegt Zack zu Füßen, während die brave Laney von allen ignoriert wird. Hat Zack das Zeug, aus ihr einen Star zu machen? Seine Freunde fordern ihn heraus, es zu beweisen. Routiniert spult Zack sein Programm ab und wickelt Laney um den kleinen Finger. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass ihm sein Herz in die Quere kommt. Original-Titel: Kiss Me - She's All That Laufzeit: 110 Minuten Genre: Liebeskomödie, USA 1999 Regie: Robert Iscove FSK: 6 Schauspieler: Zack Siler Freddie Prinze jr. Laney Boggs Rachael Leigh Cook Brock Hudson Matthew Lillard Dean Sampson Paul Walker Taylor Vaughan Jodi Lyn O'Keefe Wayne Boggs Kevin Pollak Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets