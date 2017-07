Gekrönte Häupter sind die Stars des Boulevards. Sie stehen unter Dauerbeobachtung und müssen stets die Gunst des Publikums gewinnen. Das "ZDFzeit"-Ranking zeigt, wem das am besten gelingt. Ob glanzvolle Auftritte, niedliche Kinder oder eine weit verzweigte Ahnenreihe: Die Erwartungen an königliche Familien sind hoch. Nicht immer werden die Royals diesen Anforderungen gerecht. Der Vergleich belegt: Jedes Königshaus punktet auf einem anderen Gebiet. Wir leben in einer Republik und lieben trotzdem royale Geschichten. Kein Wunder: Königsfamilien verkörpern die allgemeine Sehnsucht nach Glück, Ruhm und Reichtum in geradezu idealer Weise. Ihre Liebesgeschichten und persönliche Tragödien stehen häufig im Zentrum der Berichterstattung. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist dabei Fluch und Segen zugleich. Die Royals sind zwar politisch weitgehend entmachtet - als Repräsentanten ihrer Staaten haben sie in der Welt der Medien aber großen Einfluss. Dort müssen sie dauerhaft überzeugen. Deshalb bleibt nichts dem Zufall überlassen. Ob Fürstin Charlene oder Herzogin Kate: Profis sorgen für das richtige Styling, denn jeder Fehltritt wird in der Öffentlichkeit gnadenlos kommentiert. Dabei spielt nicht nur guter Geschmack eine Rolle. Royale Kleidung ist auch ein Mittel der Diplomatie. Ein Kostüm in der Landesfarbe des Gastgebers beispielsweise sagt mehr als eine höfliche Sprechblase. Doch nicht alle beherrschen die Kunst der textilen Botschaften gleichermaßen. Eine weitere royale Wettbewerbsdisziplin ist der eigene Nachwuchs. Früher hieß das: strenger Drill und wenig Zuwendung. Heute überbieten sich die königlichen Eltern in Volksnähe und bürgerlichem Erziehungsstil. Aber immer noch gilt: Das Ziel ist die perfekte Familie. Selbst in schweren Zeiten muss die Fassade gewahrt bleiben. Nichts ist schädlicher für eine Monarchie als ein schlechter Ruf. Königliches Fehlverhalten wird darum gern unter den Teppich gekehrt. Wir vergleichen Europas Königshäuser: Wo liegen ihre Stärken und Schwächen? In einer Umfrage haben wir ermittelt, wer das Publikum am meisten überzeugt. Welches royale Familienmitglied gilt als Stilikone? Wer kann auf die längste Ahnenreihe blicken? Welche königliche Tragödie hat uns am meisten bewegt, und wer macht als Eltern eine besonders gute Figur? Eine Bilanz glanzvoller Höhepunkte, die eines aber auch sehr deutlich macht: Königlich sein ist ein verdammt harter Job!