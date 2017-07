U. a. Fußball, Frauen (ca. 17:25 Uhr): Deutschland - Brasilien in Sandhausen. Für die DFB-Auswahl ist es die Generalprobe vor der EM in den Niederlanden (ab 16. Juli). Ein klangvoller Name, doch anders als bei den Männern konnten die brasilianischen Damen noch keinen einzigen Titel außerhalb Südamerikas holen. Gegen die führenden Nationen wie die USA, Frankreich und Japan hat die Seleção eine negative Bilanz. Im Vergleich mit dem deutschen Team gewann Brasilien nur eine von elf Begegnungen. Außerdem: Tour de France 4. Etappe: Mondorf-Les-Bains - Vittel