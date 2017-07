Teures Speiseeis: Was steckt in der Kugel? Es ist keine Seltenheit, dass man für eine Kugel Eis 1,50 Euro bezahlt. Ein stolzer Preis! Dafür erwarten Verbraucher ein handwerklich hergestelltes Speiseeis aus frischen Zutaten von lokalen Lieferanten. Ist das so? Eisverkäufer setzen auch immer wieder mal auf vorgefertigte Industrieprodukte mit künstlichen Aroma- und Farbstoffen. "Markt" deckt auf. Teer-Mafia: wie Grundbesitzer abgezockt werden Die Hofeinfahrt zu einem unschlagbar günstigen Preis asphaltieren und meist sofort: Mit dieser Masche klingeln fragwürdige Anbieter und ködern Hausbesitzer. Doch das vermeintliche Schnäppchen kann teuer werden. Mückenschutz: welches Mittel wirkt am besten? Jetzt fühlen sich Mücken wieder wohl im feuchtwarmen Klima des norddeutschen Sommers und stechen zu. Wie kann man sich am besten vor Stechmücken schützen? Und was taugen Mückenschutzmittel aus Drogeriemarkt und Apotheke? "Markt" will's wissen. Küchenkräuter im Topf: Tipps zur richtigen Pflege Kräuter geben den Gerichten erst die richtige Würze. Frisch haben sie ein besonders feines Aroma. Was liegt näher, als Kräuter im Topf am Küchenfenster oder auf dem Balkon zu kultivieren? So kann man sie bei Bedarf frisch ernten. Theoretisch. Die Praxis sieht oft anders aus. Cyberattacke Wanna Cry: Wer zahlt bei Schäden? Anja G. aus Wilhelmshaven hat beim Reiseveranstalter FTI eine Urlaubsreise für zwei Personen nach Thailand gebucht. Im Preis ist eine Bahnfahrkarte zum Flughafen Düsseldorf enthalten. Wegen des Computervirus Wanna Cry fielen am Reisetag die Anzeigetafeln auf dem Bahnhof aus. Die G.s landeten dadurch im falschen Zug und verpassten den Flug. Die Kosten für den Ersatzflug will man ihnen nicht erstatten. "Markt" mischt sich ein. Mehl: große Unterschiede in der Qualität Mehl ist zum Backen von Kuchen und Plätzchen eine unverzichtbare Zutat. Doch immer wieder findet sich Ascorbinsäure neben gemahlenen Getreidekörnern im Mehl. Dieses Behandlungsmittel sorgt dafür, dass der Teig schneller geht. Auf der Verpackung muss Ascorbinsäure nicht deklariert werden. - Küchenkräuter im Topf: Tipps zur richtigen Pflege