Tierisch verknallt Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:15 Uhr | Familienfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Jan erkennt seinen Vater seit dem Tod der Mutter nicht wieder. Denn der Architekt Peter hat seine Lebensfreude verloren und brütet nur noch vor sich hin. Jan beschließt, dass eine neue Frau her muss. Dafür bittet er seine tote Mutter um Hilfe. Die wählt einen ungewöhnlichen Weg: Sie lässt Haustiere sprechen und spannt sie als Kuppler ein. Original-Titel: What Animals Want Laufzeit: 120 Minuten Genre: Familienfilm, D 2012 Regie: Christian Theede Gäste: Gäste: Mathias Schlung FSK: 6 Schauspieler: Lisa Baumann Jasmin Gerat Peter Sommer Oliver Mommsen Jan Sommer Max Boekhoff Alexander Eichler Roman Knizka Julia Stern Anja Nejarri Oliver Fasolt Mathias Schlung