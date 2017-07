Doctor Who Heute | ONE | 20:15 - 21:00 Uhr | SciFi-Serie Infos

Inhalt "Der Doctor" ist ein Timelord, der von seinem Heimatplaneten Gallifrey in einer gestohlenen TARDIS geflohen ist - einer Maschine, mit der er durch Raum und Zeit reisen kann. Sie verfügt über eine Tarnvorrichtung, die sie wie eine altmodische britische Polizeinotrufzelle aussehen lässt. Der Doctor reist damit durch das gesamte Universum, um einzelne Lebewesen oder ganze Zivilisationen zu retten. Untertitel: Einmal Mond und zurück Laufzeit: 45 Minuten Genre: SciFi-Serie, GB 2007 Regie: Charlie Palmer Folge: 2 Schauspieler: The Doctor David Tennant Martha Jones Freema Agyeman Robot Santa Paul Kasey Florence Finnegan Anne Reid Mr. Stoker Roy Marsden Francine Jones Adjoa Andoh