Toni Goldwascher Heute | WDR | 08:25 - 09:50 Uhr | Familiendrama

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg träumt der 12-jährige Toni davon, im Inn Gold zu finden. Der Kaplan und die Kinder aus dem Waisenhaus wollen ihm dabei helfen. Doch Toni zieht den Neid der anderen Dorfkinder auf sich. Tonis größter Gegner, der Großbauernsohn Hans Beil, geht schließlich einen Schritt zu weit. Einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in einem kleinen Dorf am Inn: Hinter der Fassade einer heilen Welt gibt es alte, unausgesprochene Feindschaften und Rivalitäten. Held der Geschichte ist der zwölfjährige Toni, genannt Toni Goldwascher. Er wohnt mit seiner Mutter Maria und seinem Hund Strupp im "Goldwascherhaus" außerhalb des Dorfes nahe am Fluss und Tonis Großvater hat hier früher tatsächlich Gold gewaschen. Ohne es zu wollen, wurde Toni zum Außenseiter. Der Großbauernsohn Hans Beil drangsaliert Toni nicht nur mit seiner Unterdörfler-Bande, er will ihm auch seine Goldbucht am Fluss streitig machen: genau dort, wo Toni versucht, Gold zu waschen, wie früher sein Großvater. Zwei Kinder aus dem örtlichen Waisenhaus, der Epileptiker Herbert und die stumme Elfie sind zwar auf Tonis Seite, doch viel können auch sie nicht ausrichten. In dem Kaplan, der vorübergehend die Dorfgemeinde betreut, findet Toni zum Glück einen heimlichen Mitstreiter. Doch der Konflikt schaukelt sich auf, als Toni in der Bucht tatsächlich Gold findet! Voller Neid geht auch Hans Beil mit seiner Bande auf Goldsuche und gräbt zu allem Unglück etwas viel Brisanteres als Gold aus dem Ufersand: einen alten Karabiner mit Munition, der nach dem Zweiten Weltkrieg dort verbuddelt wurde! Es kommt zu einer dramatischen nächtlichen Begegnung zwischen den beiden verfeindeten Buben und aus dem Spiel wird plötzlich bitterer Ernst. Der Film basiert auf dem erfolgreichen Kinderbuch von Josef Einwanger. Neben den bayerischen Volksschauspielern Leopold Hornung, Hans Schuler und Gabi Geist spielen begabte bayerische Kinderdarsteller die Hauptrollen: Lorenz Strasser brilliert als Toni, Florian Schlegl als böser Hans Beil. Original-Titel: The Boy Who Looks for Gold Laufzeit: 85 Minuten Genre: Familiendrama, D 2007 Regie: Norbert Lechner Gäste: Gäste: Luis Huber Schauspieler: Toni Sedlacek Lorenz Strasser Hans Beil Florian Schlegl Elfie Annemarie Lechner Herbert Luis Huber Kaplan Leopold Hornung Sigi Emre Mutluer