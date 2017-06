Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:15 - 08:35 Uhr | Comedyserie Infos

Die Familie muss für einige Tage auf Lois verzichten, weil diese zu Francis fährt, der eine Operation vor sich hat. Während Hal seine Frau vermisst, genießt Malcolm ihre Abwesenheit, denn ohne das strenge Auge seiner Mutter verdoppeln sich seine Möglichkeiten. Zusammen mit seiner Clique beginnt er, einen Killer-Roboter zu konstruieren. Die mörderische Maschine schreckt nicht davor zurück, Personen des engsten Familienkreises zu attackieren... Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Der Killer-Roboter Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2000 Regie: Chris Koch Folge: 14 FSK: 6 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Kennedy Masterson Reese Justin Berfield Dewey Erik Per Sullivan