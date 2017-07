Meuterei am Schlangenfluss Heute | ARTE | 20:15 - 21:45 Uhr | Western HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Der frühere Bankräuber Glyn McLyntock) führt einen Siedlertreck nach Oregon. Beim Halt in Portland kaufen die Siedler Lebensmittel, die im Winter nachgeliefert werden sollen. Doch die Hungernden warten vergebens. Glyn muss aktiv werden. Original-Titel: Bend of the River Laufzeit: 90 Minuten Genre: Western, USA 1952 Regie: Anthony Mann FSK: 12 Schauspieler: Glyn McLyntock James Stewart Emerson Cole Arthur Kennedy Laura Baile Julia Adams Trey Wilson Rock Hudson Laura Baile Julie Adams Jeremy Baile Jay C. Flippen