Mediterrane Lebenswelt am großen Strom - Sonnenkinder an der Donau Heute | 3sat | 20:15 - 21:05 Uhr | Dokumentation

Die Donau ist nicht nur der größte Strom Mitteleuropas, sie weist auch jede Menge Besonderheiten auf. Die Donau-Region in Österreich bietet eine Vielfalt an Tierarten. So gibt es an und auf den Inseln im Strom Zonen mit geradezu mediterranem Klima. Dort trifft man auf riesige Äskulapnattern und die Ehrfurcht gebietenden Gottesanbeterinnen sowie auf die ungewöhnlich große östliche Smaragdeidechse. Original-Titel: Mediterrane Lebenswelt am großen Strom Laufzeit: 50 Minuten Genre: Dokumentation, A 2016