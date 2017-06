Das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden präsentiert jedes Jahr die angesagtesten Newcomer und die Stars von morgen. Diesmal mit dabei: Sänger und Exfußballer Adesse. Der Berliner Adesse steht für tiefgründige Texte in deutscher Sprache. Bei Adesse spürt man Authentizität. Er ist kein harter Rapper, sondern schlägt eher leisere Töne an. Seine ruhige und gleichzeitig ausdrucksstarke Stimme passt perfekt dazu. Adesse ist auch ein begnadeter Fußballspieler, hat sich aber gegen den Profifußball und für eine Musikerkarriere entschieden.