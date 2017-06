Nicola Steiner, Elke Heidenreich, Milo Rau und als Gast die Publizistin Caroline Emcke diskutieren im "Literaturclub" über wichtige Bücher des Monats Juni. In der aktuellen Sendung werden folgende Bücher besprochen: "Hillbilly-Elegie" von J.D. Vance, "Ein Mann, der fällt" von Ulrike Edschmid, "Sie kam aus Mariupol" von Natascha Wodin und "Wie die Steeple Sinderby Wanderers den Pokal holten" von J.L. Carr. Die "Hillbilly-Elegie" des 32-jährigen Anwalts J.D. Vance ist Biografie und Sozialreportage. Sie berichtet vom schwierigen Aufwachsen im "Rust Belt", der größten Industrieregion der USA - und ist inzwischen berühmt als Trump-Erklärbuch. Ulrike Edschmid verknüpft in "Ein Mann, der fällt" ein persönliches Schicksal mit der Zeitenwende in Berlin. Natascha Wodin macht sich in ihrem preisgekrönten Buch "Sie kam aus Mariupol" auf Spurensuche nach ihrer Mutter - und erzählt so die Geschichte russischer Zwangsarbeiter. Und 40 Jahre nach Erscheinen gibt es das vergnügliche Fußballmärchen "Wie die Steeple Sinderby Wanderers den Pokal holten" von J.L. Carr endlich auf Deutsch. - J.L. Carr: "Wie die Steeple Sinderby Wanderers den Pokal holten"