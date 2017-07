Maurice Ravels Klavierkonzert in G-Dur ist von einer berückenden, fast überirdischen Schönheit. Zu Herzen geht auch die spätantike Geschichte von den Findelkindern Daphnis und Chloé, die sich im Jugendalter ineinander verlieben, verlieren und letztlich doch das große Glück finden. Die ganze Farbpalette der hier beschriebenen Natur hat Ravel in "Daphnis et Chloé" betörend schön in Töne gefasst. - César Franck: Sinfonie d-Moll