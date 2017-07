Sie bewegen sich in den einsamen Buchten der Südsee, auf den großen Seen Kanadas oder in den Fjorden Skandinaviens - Wasserflugzeuge. Aber wohin, wenn man so ein abenteuerliches Gefährt selbst erleben will? Nach Italien: Der Comer See wird seit über hundert Jahren als nasse Landebahn genutzt. Seit Jahrzehnten bildet der Aero Club Como Hobby-Piloten aus und bietet Rundflüge für Neugierige an. Der Schmidt Max, Moderator der "freizeit", erfährt, warum Flug-Enthusiasten aus ganz Europa dorthin pilgern, wie viel das Hobby kostet, und warum auch in Deutschland die Wasserflieger-Szene einen Aufschwung erlebt. Und er sucht hartnäckig eine Antwort auf seine wichtigste Frage: "Darf ich auch mal das Steuerruder übernehmen?" Der Comer See - Berge, Wasser und Palazzi: Politiker Konrad Adenauer erholte sich in der Villa La Collina beim Boccia-Spiel, Schauspieler George Clooney erwarb ein Schmuckstück aus dem 18. Jahrhundert als Urlaubsresidenz. Vorgestellt werden einige alte Adelssitze in den prachtvollen Gärten rund um den Comer See.