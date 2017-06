In Besamungsstationen wird das Sperma von Rindern genetisch analysiert und der Landwirt kann mithilfe von Computerprogrammen passende Bullen für seine Kühe auswählen. So kann er Inzucht vermeiden, die Schwächen der Mutter beim Nachwuchs ausgleichen und im besten Fall die Leistung in der nächsten Generation steigern. Milchleistung und Gesundheit sind entscheidend, das erfahren auch die "Xenius"-Moderatoren Caro Matzko und Gunnar Mergner beim Zuchtviehmarkt. Dort helfen sie tatkräftig mit, ein Rind zu einem möglichst guten Preis zu versteigern.